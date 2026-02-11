Hamzah di Sydney, tak dapat menghadap lembaga disiplin, kata pembantu

Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainudin dipanggil oleh lembaga disiplin berhubung aduan bahawa beliau cuba mensabotaj perhimpunan agung tahunan 2025 dan kepimpinan parti.

PETALING JAYA : Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainudin akan terlepas pendengaran lembaga disiplin esok kerana beliau kini berada di luar negara, menurut pembantunya.

Ahmad Ikhwan Fadhli, setiausaha sulitnya, berkata Hamzah berada di Sydney, Australia, untuk membantu anak perempuannya mendaftar di universiti.

“Hamzah, yang sudah berada di luar negara, menerima notis pada 7 Februari dan segera memaklumkan kepada lembaga disiplin bahawa beliau tidak dapat hadir,” katanya kepada FMT.

“Beliau juga memaklumkan kepada speaker Dewan Rakyat (Johari Abdul) pada 4 Februari bahawa beliau tidak dapat menghadiri sesi Parlimen dari 5 hingga 13 Februari kerana urusan peribadi.”

FMT telah menghubungi pengerusi lembaga disiplin Bersatu Radzi Mana untuk mendapatkan komen.

Hamzah dipanggil hadir ke lembaga disiplin berikutan aduan yang mendakwa beliau cuba mensabotaj mesyuarat agung tahunan parti 2025 dan melemahkan kepimpinan parti.

Notis bertarikh 6 Februari menyatakan ia adalah panggilan kedua, selepas notis pertama dikeluarkan pada Oktober tahun lepas.

Lembaga disiplin juga telah memanggil sekurang-kurangnya enam pemimpin Bersatu lain untuk hadir pada Khamis ini.