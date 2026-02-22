Samsuri pengerusi baharu PN

Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar dilantik oleh majlis tertinggi PN sebagai pengerusi, bagi mengisi kekosongan sejak 1 Jan. (Gambar Facebook)

KUALA LUMPUR : Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar dilantik pengerusi Perikatan Nasional (PN), susulan mesyuarat majlis tertinggi gabungan yang bersidang hari ini.

Perkembangan ini seharusnya menamatkan teka-teki yang mengiringi kekosongan kerusi itu, susulan peletakan jawatan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang berkuat kuasa pada 1 Jan.

Pelantikan Samsuri diputuskan dalam mesyuarat luar biasa yang berlangsung di ibu pejabat PAS bermula 3 petang tadi.

Sidang dipengerusikan oleh Muhyiddin, dengan kehadiran Presiden PAS Hadi Awang, Presiden Gerakan Dominic Lau Hoe Chai, dan Presiden Parti Rakyat India Malaysia (MIPP) P Punithan. Turut hadir 11 ahli majlis tertinggi lain.

Nama Samsuri dicadangkan oleh Hadi.

Ditemui pemberita selepas mesyuarat, Dominic mengucapkan tahniah kepada Samsuri atas pelantikan itu. “Kami berharap beliau laksanakan semua kerja terutama demi kemenangan dalam PRU16.”

