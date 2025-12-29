Kepercayaan rendah akan bayangi pentadbiran Bersatu di Perlis, kata penganalisis

Penganalisis Syaza Shukri berkata pelantikan Abu Bakar Hamzah sebagai menteri besar Perlis akan menghuru-harakan pemimpin PAS dan Bersatu tetapi tidak mungkin memecahkan hubungan kerja keseluruhan antara kedua-dua parti. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Bersatu dijangka menerajui kerajaan negeri Perlis dengan tahap kepercayaan yang rendah selepas Adun Kuala Perlis Abu Bakar Hamzah mengangkat sumpah sebagai menteri besar semalam, kata seorang penganalisis.

Syaza Shukri dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata, walaupun Abu Bakar berkemungkinan menerima sokongan daripada 11 Adun Perikatan Nasional (PN) di negeri itu, kerajaan negeri bakal berdepan tekanan dalaman yang hebat.

Syaza Shukri.

“Keadaan boleh berubah sekelip mata, terutamanya apabila tahap kepercayaan antara rakan gabungan (PAS dan Bersatu) rendah. Ia juga menyukarkan pentadbiran sekiranya Abu Bakar tidak dapat memperoleh sokongan penuh daripada semua pihak,” katanya kepada FMT.

Syaza berkata krisis politik terbaru di Perlis juga akan memberi gambaran kepada penyokong PAS bahawa Bersatu cenderung mengutamakan keuntungan politik berbanding kestabilan dalam PN.

Bagaimanapun, katanya, situasi itu tidak mungkin meretakkan hubungan kerjasama keseluruhan antara kedua-dua parti, memandangkan realiti politik dalam PN sangat bergantung kepada jentera PAS yang lebih kukuh serta jumlah wakil rakyat yang lebih ramai.

“Saya fikir kedua-dua parti akhirnya akan mahu mengekalkan gabungan itu walau apa pun kesannya,” tambahnya.

Namun begitu, beliau berkata PAS akan mengambil kira kerugian yang dirasakan itu dalam rundingan pembahagian kerusi pada masa hadapan, bagi mengelakkan parti itu dilihat sebagai mudah dipergunakan.

Azmi Hassan dari Akademi Nusantara pula berkata krisis politik tersebut akan menyedarkan PAS bahawa Bersatu merupakan rakan gabungan yang tidak boleh diharapkan dan berhasrat untuk mendominasi di peringkat nasional serta negeri, walaupun memegang lebih sedikit kerusi berbanding PAS secara keseluruhan.

Azmi Hassan.

“PAS telah dipermainkan oleh Bersatu dalam kes ini. Saya tidak fikir (pelantikan Abu Bakar) adalah satu pertukaran timbal balik (quid pro quo), kerana Bersatu tidak mempunyai apa-apa untuk ditawarkan kepada PAS di Perlis,” katanya kepada FMT.

Abu Bakar menggantikan Adun Sanglang daripada PAS, Shukri Ramli, yang meletakkan jawatan sebagai menteri besar pada 25 Disember atas faktor kesihatan.

Pelantikannya dibuat selepas lapan Adun PN dilaporkan menyerahkan akuan berkanun (SD) kepada Raja Perlis untuk menarik balik sokongan terhadap Shukri.

Tiga Adun PAS – Saad Seman (Chuping), Fakhrul Anwar Ismail (Bintong) dan Ridzuan Hashim (Guar Sanji) – kemudiannya ditamatkan keanggotaan parti dan kerusi mereka dikosongkan.

Lima Adun Bersatu yang turut dilaporkan menyerahkan SD ialah Abu Bakar, Izizam Ibrahim (Titi Tinggi), Megat Hashirat Hassan (Pauh), Wan Zikri Afthar Ishak (Tambun Tulang) dan Marzita Mansor (Sena).

Beberapa pemimpin PAS memuat naik hantaran bersifat sindiran mengenai persahabatan dan pengkhianatan di Facebook susulan upacara angkat sumpah Abu Bakar, dengan Bendahari PAS Iskandar Abdul Samad berkata ‘kita kini tahu warna sebenar mereka’.

Beliau tidak menamakan mana-mana parti atau individu secara khusus dan berkata terpulang kepada orang ramai untuk mentafsir maksud kenyataannya.

Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadhli Shaari, berkata ‘Kawan makan kawan. Bermaksud kawan sudah memilih menjadi lawan’, manakala ahli Jawatankuasa Penerangan Pusat PAS, Nurul Islam Yusoff, berkata: “Betul kata Dato Amar (naib presiden PAS) setia dan kawan sukar untuk Bersatu.”