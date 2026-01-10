Tunggu sah peletakan jawatan Muhyiddin sebelum bincang pengganti, kata Tuan Ibrahim

Peletakan jawatan Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi PN perlu disahkan terlebih dahulu, kata Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man.

BANGI : Perbincangan mengenai calon pengerusi Perikatan Nasional (PN) yang baharu hanya akan dilakukan selepas peletakan jawatan Muhyiddin Yassin disahkan secara rasmi oleh majlis tertinggi gabungan itu, menurut Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man.

Beliau berkata PN belum mengadakan sebarang mesyuarat bagi membincangkan perkara tersebut.

“Belum ada (calon pengganti Muhyiddin). Sebab kita nak memuktamadkan dulu tentang pengesahan peletakan jawatan pengerusi.

“Selepas itu, barulah empat parti komponen akan duduk berbincang untuk menentukan siapa yang akan menggantikan beliau,” katanya selepas majlis sambutan Minggu Al-Quds Sedunia.

Tambahnya, PAS belum menghantar senarai calon pengerusi PN buat masa ini.

Spekulasi mengenai calon pengerusi PN baharu daripada PAS timbul susulan peletakan jawatan Muhyiddin yang berkuatkuasa 1 Jan lalu.

