Jais siasat senam aerobik tak sopan

Tular tular tangkap layar gambar di aplikasi TikTok memaparkan beberapa wanita berpakaian tidak sopan didakwa melakukan aktiviti senaman.

PETALING JAYA : Pihak berkuasa agama Selangor sedang menyiasat perlakuan tidak sopan dalam aktiviti senaman aerobik di tempat awam yang menjurus agama Islam dipandang hina, dipercayai berlaku di Bukit Badong, dekat Shah Alam.

Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor (Jais), Mohd Shahzihan Ahmad, berkata siasatan berkenaan dijalankan susulan penularan sebuah rakaman video menerusi aplikasi TikTok melibatkan aktiviti senaman aerobik itu.

Beliau berkata, pihaknya memandang serius perbuatan itu dan akan mengambil tindakan mengikut undang-undang.

“Hal ini kerana selain sangat tidak beradab, aktiviti itu mengandungi beberapa elemen yang boleh dikaitkan dengan perlakuan tidak sopan di tempat awam atau suatu perbuatan yang menyebabkan agama Islam dipandang hina.

“Jais juga sedang menyiasat kejadian tersebut termasuk lokasi sebenar kejadian, penganjur program dan individu yang terlibat,” katanya menurut Bernama.

Susulan itu, beliau memohon kerjasama orang awam tampil membantu siasatan atau menghubungi talian hotline Jais 1800-88-2424.

