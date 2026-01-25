Pearly-Thinaah juara Indonesia Masters, tamatkan penantian 15 tahun

Pearly Tan-M Thinaah berharap dapat berdepan Arisa Igarashi-Miyu Takahashi pada final Indonesia Masters. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Penantian 15 tahun Malaysia untuk gelaran beregu wanita di Indonesia Masters berakhir selepas Pearly Tan-M Thinaah diisytiharkan sebagai juara, susulan kemenangan tanpa bertanding pada perlawanan akhir.

Jaguh Jepun, Arisa Igarashi-Miyu Takahashi, menarik diri daripada perlawanan akhir selepas salah seorang daripada mereka dipercayai jatuh sakit. Tiada butiran lanjut didedahkan setakat ini.

Kali terakhir Malaysia memenangi gelaran ini adalah menerusi Vivian Hoo-Woon Khe Wei pada 2011.

Dalam temu bual selepas perlawanan, Thinaah menyatakan mereka sebenarnya amat menantikan aksi final.

“Kami sangat berharap dapat berdepan pasangan Jepun itu, namun malangnya salah seorang daripada mereka sakit. Kami mendoakan agar mereka cepat sembuh,” katanya.

Ini merupakan gelaran ketujuh buat pasangan Pearly-Thinaah.

Terdahulu hari ini, pasangan beregu campuran utama negara, Chen Tang Jie-Toh Ee Wei, merangkul gelaran juara dalam kategori mereka di Indonesia Masters.

Beregu lelaki, Goh Sze Fei-Nur Izzuddin Rumsani, berpeluang melengkapkan hatrik kemenangan buat Malaysia apabila mereka turun menentang pilihan tuan rumah, Raymond Indra-Nikolaus Joaquin, dalam perlawanan akhir petang ini.