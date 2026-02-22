MT PN setuju PAS ambil alih jawatan ketua pembangkang

PN setuju peranan ketua pembangkang digalas PAS sebagai parti terbesar di Parlimen, kata Setiausaha Agung PN Takiyuddin Hassan.

Parti anggota PN setuju kerusi ketua pembangkang dipegang PAS sebagai parti terbesar di dalam Parlimen, kata Setiausaha Agung PN Takiyuddin Hassan.
PAS dijangka akan mengambil alih jawatan ketua pembangkang di Parlimen, menggantikan Hamzah Zainudin yang dipecat Bersatu minggu lalu.

Timbalan Setiausaha Agung PN Takiyuddin Hassan memaklumkan majlis tertinggi (MT) gabungan setuju dengan pengambilalihan itu.

Bagaimanapun, Takiyuddin, yang juga setiausaha agung PAS, memaklumkan perkara itu akan dibincangkan secara terperinci dalam mesyuarat akan datang.

“Parti-parti anggota ini bersetuju kerusi ketua pembangkang dipegang oleh PAS sebagai parti terbesar di dalam Parlimen, tapi belum ada keputusan lagi dan PAS memerlukan sedikit masa untuk meneliti perkara ini,” katanya pada sidang media selepas mesyuarat luar biasa MT petang tadi.

